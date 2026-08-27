Tianjin Capital Environmental Protection Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tianjin Capital Environmental Protection Group hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde mit 0,14 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,140 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 1,10 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,08 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at