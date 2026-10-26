Tianjin Capital Environmental Protection Group legte Quartalsergebnis vor

Tianjin Capital Environmental Protection Group veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,15 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat Tianjin Capital Environmental Protection Group im vergangenen Quartal 1,20 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tianjin Capital Environmental Protection Group 1,27 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at