Tianjin Capital Environmental Protection Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tianjin Capital Environmental Protection Group äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Tianjin Capital Environmental Protection Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 HKD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,27 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 9,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,16 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at