Tianjin Capital Environmental Protection Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tianjin Capital Environmental Protection Group lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 HKD, nach 0,160 HKD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Tianjin Capital Environmental Protection Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,39 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,39 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at