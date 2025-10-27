Tianjin Capital Environmental Protection Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tianjin Capital Environmental Protection Group hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Tianjin Capital Environmental Protection Group im vergangenen Quartal 1,27 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tianjin Capital Environmental Protection Group 1,17 Milliarden CNY umsetzen können.

