Tianjin Capital Environmental Protection Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tianjin Capital Environmental Protection Group hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 HKD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Tianjin Capital Environmental Protection Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,39 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 8,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at