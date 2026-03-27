Tianjin Capital Environmental Protection Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tianjin Capital Environmental Protection Group lud am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,44 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,56 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,600 HKD gegenüber 0,560 HKD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,16 Milliarden HKD – das entspricht einem Minus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,23 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at