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27.03.2026 06:31:29
Tianjin Capital Environmental Protection Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tianjin Capital Environmental Protection Group hat am 25.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,31 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,44 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,550 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,510 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,75 Milliarden CNY – eine Minderung um 1,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,82 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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