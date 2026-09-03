Tianjin Global Magnetic Card vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tianjin Global Magnetic Card hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,65 Prozent auf 820,4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at