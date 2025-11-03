Tianjin Hi-Tech Development legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tianjin Hi-Tech Development hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 406,0 Millionen CNY gegenüber 5,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at