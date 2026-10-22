Tianjin Hi-Tech Development stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tianjin Hi-Tech Development präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Tianjin Hi-Tech Development im vergangenen Quartal 534,6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tianjin Hi-Tech Development 426,7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at