|
22.10.2026 06:31:29
Tianjin Hi-Tech Development stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tianjin Hi-Tech Development präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Tianjin Hi-Tech Development im vergangenen Quartal 534,6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tianjin Hi-Tech Development 426,7 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.