28.10.2025 06:31:28
Tianjin Jiuri New Materials A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tianjin Jiuri New Materials A stellte am 25.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0,07 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tianjin Jiuri New Materials A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,070 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 383,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 353,5 Millionen CNY in den Büchern standen.
