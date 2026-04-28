Tianjin Jiuri New Materials A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tianjin Jiuri New Materials A präsentierte in der am 25.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY gegenüber -0,070 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 443,4 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 356,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at