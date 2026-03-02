Tianjin Jiuri New Materials A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tianjin Jiuri New Materials A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 CNY, nach -0,180 CNY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 389,1 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 364,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,170 CNY. Im Vorjahr waren -0,330 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tianjin Jiuri New Materials A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,49 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,49 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at