Tianjin Marine Shipping: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tianjin Marine Shipping hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0,01 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 431,8 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 413,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at