Tianjin Marine Shipping stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tianjin Marine Shipping hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Tianjin Marine Shipping hat ein EPS von 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 370,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 316,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at