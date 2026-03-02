02.03.2026 06:31:29

Tianjin Meiteng Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tianjin Meiteng Technology A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tianjin Meiteng Technology A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 122,1 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 18,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,160 CNY gegenüber 0,470 CNY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 517,89 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 543,02 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

