Tianjin Port gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tianjin Port hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat Tianjin Port im vergangenen Quartal 3,19 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tianjin Port 3,06 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at