Tianjin Port präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tianjin Port präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Tianjin Port hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,63 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,01 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at