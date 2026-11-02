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02.11.2026 06:31:29
Tianjin Port veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tianjin Port hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tianjin Port 0,100 CNY je Aktie verdient.
Tianjin Port hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,65 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,19 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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