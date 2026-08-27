Tianjin Quanye Bazaar hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tianjin Quanye Bazaar hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 944,2 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,07 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at