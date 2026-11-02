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02.11.2026 06:31:29
Tianjin Quanye Bazaar präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tianjin Quanye Bazaar hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Tianjin Quanye Bazaar mit einem Umsatz von insgesamt 890,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 918,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,07 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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