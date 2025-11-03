Tianjin Tianhai Investment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tianjin Tianhai Investment hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Tianjin Tianhai Investment mit einem Umsatz von insgesamt 51,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,22 Prozent gesteigert.

