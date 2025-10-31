Tianjin Tianyao Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tianjin Tianyao Pharmaceutical hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 643,2 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 761,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at