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27.10.2026 06:31:29
Tianjin Tianyao Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tianjin Tianyao Pharmaceutical hat am 24.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,31 Prozent auf 551,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 643,2 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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