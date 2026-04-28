Tianjin Tianyao Pharmaceutical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tianjin Tianyao Pharmaceutical lud am 25.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 608,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 785,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at