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28.08.2026 06:31:29
Tianjin Tianyao Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tianjin Tianyao Pharmaceutical hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CNY je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tianjin Tianyao Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 704,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 802,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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