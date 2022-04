Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock A stellte am 09.04.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,460 CNY und einen Umsatz von 67,18 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at