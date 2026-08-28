Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock A ein EPS von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock A mit einem Umsatz von insgesamt 14,38 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,49 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 6,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at