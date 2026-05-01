Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,55 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A 0,490 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1,52 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,46 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at