|
01.05.2026 06:31:29
Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,55 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A 0,490 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 1,52 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,46 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!