Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 CNY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1,02 Milliarden CNY, gegenüber 1,65 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 38,08 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at