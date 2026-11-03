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03.11.2026 06:31:28
Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A ließ sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group A 0,290 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 963,2 Millionen CNY.
Redaktion finanzen.at
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