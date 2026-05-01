Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 218,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 200,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at