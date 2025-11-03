Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37,99 Prozent auf 142,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 229,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

