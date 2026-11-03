Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group legte Quartalsergebnis vor

Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 142,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 142,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at