Tianneng Battery Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tianneng Battery Group hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tianneng Battery Group ein Ergebnis je Aktie von 0,510 CNY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 11,92 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,49 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at