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27.08.2026 06:31:29
Tianneng Battery Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tianneng Battery Group veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,21 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,460 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,58 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 10,68 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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