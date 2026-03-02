Tianneng Battery Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tianneng Battery Group lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Tianneng Battery Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,39 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,15 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Tianneng Battery Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,64 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,60 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 45,79 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 43,36 Milliarden CNY in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,99 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 48,08 Milliarden CNY gelegen.

