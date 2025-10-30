Tianneng Battery Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tianneng Battery Group hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,51 CNY. Im letzten Jahr hatte Tianneng Battery Group einen Gewinn von 0,280 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,49 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,27 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at