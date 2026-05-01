Tianneng Battery Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tianneng Battery Group hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,08 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tianneng Battery Group 0,430 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Tianneng Battery Group im vergangenen Quartal 9,74 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tianneng Battery Group 10,24 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at