Tianqi Lithium legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tianqi Lithium hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,330 HKD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,80 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 29,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,97 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at