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30.03.2026 06:31:29

Tianqi Lithium stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tianqi Lithium hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,19 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tianqi Lithium -1,450 HKD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,25 Prozent auf 3,23 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tianqi Lithium 3,24 Milliarden HKD umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,310 HKD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,230 HKD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tianqi Lithium im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 20,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,22 Milliarden HKD im Vergleich zu 14,16 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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