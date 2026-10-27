Tianqi Lithium verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tianqi Lithium lud am 25.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Tianqi Lithium hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 HKD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 150,59 Prozent auf 7,02 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,80 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at