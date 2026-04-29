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29.04.2026 06:31:29
Tianqi Lithium zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tianqi Lithium hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,26 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 109,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,76 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,79 Milliarden HKD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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