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03.11.2026 06:31:28

TianYu Eco-Environment A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TianYu Eco-Environment A lud am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat TianYu Eco-Environment A mit einem Umsatz von insgesamt 173,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 40,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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