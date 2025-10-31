|
Tibet Huayu Mining legte Quartalsergebnis vor
Tibet Huayu Mining stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 CNY, nach 0,060 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 96,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 333,2 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 656,4 Millionen CNY ausgewiesen.
