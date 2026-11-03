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03.11.2026 06:31:28
Tibet Huayu Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tibet Huayu Mining hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,750 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,69 Prozent zurück. Hier wurden 330,2 Millionen CNY gegenüber 656,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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