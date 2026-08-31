Tibet Huayu Mining stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tibet Huayu Mining äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,11 CNY gegenüber 0,160 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 505,4 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 541,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at