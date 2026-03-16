Tibet Rhodiola Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tibet Rhodiola Pharmaceutical äußerte sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,800 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 892,3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 631,3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,91 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,95 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,78 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,91 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 2,98 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at