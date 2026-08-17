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17.08.2026 06:31:29
Tibet Rhodiola Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tibet Rhodiola Pharmaceutical hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,98 CNY, nach 0,920 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 830,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 938,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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